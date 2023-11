Modifica alla viabilità per i lavori della rete del gas 

Proseguono a Sant’Anna Arresi i lavori per la realizzazione della rete del gas progettata per i Comuni appartenenti al bacino 35 del Basso Sulcis. I lavori, da lunedì 6 novembre, interesseranno la via Puglie a partire dall’incrocio con via Palermo, fino al numero civico 1 e zone vicine. Pertanto, l’amministrazione comunale guidata da Maria Teresa Diana, ha predisposto un’ordinanza di modifica alla circolazione stradale: prevede il divieto di sosta h 24 su entrambi lati della carreggiata, con possibilità di rimozione forzata per i trasgressori, per consentire gli operati di poter operare in totale sicurezza. I lavori stanno interessando anche la strada provinciale per Porto Pino. (f. m.)

