Modi vince ma perde 64 seggi rispetto al 2019 

New Delhi. Ha rivendicato la vittoria e il mandato “storico” per governare l’India per la terza volta consecutiva, ma prima di esprimersi e ringraziare gli elettori il premier indiano Narendra Modi ha lasciato passare quasi l’intera giornata dei risultati elettorali ufficiali, rimanendo in silenzio. Si è deciso a farlo solo in serata, prima su X, poi nell’incontro con i militanti. Il suo partito ha vinto le elezioni ma con forti perdite.

Quasi al termine dello scrutinio, i risultati ufficiali danno l’alleanza Nda del premier a 292 seggi, e il fronte di opposizione India a 232, rispettivamente al 45% e al 41%. Quasi un testa a testa che a quanto pare Modi e il suo partito non si aspettavano. Come non si aspettavano che il Bjp si fermasse a soli 239 seggi, perdendone 64 rispetto al 2019, mentre il Congresso di Raul Gandhi sale a 100 seggi, guadagnandone 48. Per formare il governo in India è necessario che un singolo partito, o un’alleanza, abbiano 272 sui 543 seggi del Parlamento. Modi è stato applaudito, ma la delusione era palese. Non solo il Bjp non ha sfondato nel sud del Paese, ma ha perso clamorosamente nell’area centrale, la sua tradizionale roccaforte. Tutt’altra atmosfera nella sede del partito del Congresso, dove a metà pomeriggio, l’arrivo di Rahul Gandhi, affiancato dalla madre Sonia e dal presidente del partito Karghe, è stato accolto da applausi interminabili.

