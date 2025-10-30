VaiOnline
Videolina.
31 ottobre 2025 alle 00:13

Modesto Fenu e "Silva manna" 

In questa puntata di “Silva manna” dedicata al Parco di Tepilora e alla Riserva di Biosfera Mab Unesco Tepilora Rio Posada Montalbo emerge in tutto il suo vigore la lussureggiante biodiversità che si lascia apprezzare dai visitatori e costituisce la base per la nidificazione delle aquile reali e la reintroduzione degli altri grandi rapaci. Modesto Fenu ci conduce nel cuore del Parco attraverso la regia di Gianluca Flore e le riprese di Alessandro Pulloni. Alle 21 su Videolina.

