Moderno e hi-tech, in piazza Nazzari il mercato a tempo 

Il primi blocchi attorno alla quale nasceranno i box che accoglieranno i banchi del pesce sono già montati. L’impresa ha già iniziato a lavorare sui sottoservizi, gli scarichi, gli impianti di climatizzazione, la sistemazione di sei celle frigo di ultimissima generazione. Poi successivamente arriveranno le altre strutture che ospiteranno tutti gli altri “reparti”, frutta e verdura, macelleria, pane, pasta e dolci, salumi e formaggi. Comincia a prendere forma il nuovo mercato provvisorio di San Benedetto in piazza Nazzari, la struttura che dalla fine di gennaio 2024 ospiterà fino al 2026 i boxisti di San Benedetto per consentire all’amministrazione di riqualificare l’impianto di via Cocco Ortu. Il mercato provvisorio di piazza Nazzari (4mila metri quadri e circa 200 box per i concessionari) sarà una struttura all’avanguardia: un prefabbricato coibentato, climatizzato d’inverno e d’estate, realizzato con strutture modulari box dotati di tutti i servizi: acqua, energia elettrica, scarichi fognari, uno spazio per le celle frigo. Sotto, ci sarà una grande area riservata ai montacarichi e alle celle frigo e cento parcheggi a disposizione di operatori e clienti. Sopra, sul tetto, pannelli fotovoltaici, dentro una connessione wi-fi. ( ma. mad. )

