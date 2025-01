Moderati, Prodi rilancia il Centro 

A metterci il carico è stato Romano Prodi: «Se si vogliono vincere le elezioni c’è bisogno della sinistra e di una parte che vada più verso il Centro». Se dentro il Pd o fuori «si vedrà. So solo che il Pd è l'àncora, il perno, di questo movimento. Ma non basta. Questo è certo. Allora bisogna cominciare a indirizzarsi in queste decisioni».

Un invito arrivato alla vigilia di due appuntamenti – uno a Milano, l’altro a Oriveto – che proprio quello intendono fare: parlare del Centro, dei moderati, dei cattolici, del ruolo che hanno avuto, che hanno e, soprattutto, che vorrebbero e vorranno avere. Dentro e fuori il Pd. A Milano, il deputato dem Graziano Delrio ha chiamato a raccolta la "Comunità democratica”: ci saranno Prodi e l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che, nel dibattito politico, è stato aggregato alla formazione dei papabili, futuribili, federatori dell'area di Centro o addirittura di centrosinistra. Della squadra, che gioca nel volatile campionato dei commentatori, fa virtualmente parte anche Paolo Gentiloni: l'ex premier parlerà a Orvieto, all'assemblea di Libertà Eguale.

«Nel mondo dei riformisti di centrosinistra c'è un senso quasi di attesa», ha detto Prodi. «Bisogna dire: io voglio questo. È il momento giusto, perché la gente comincia a essere stanca del governo». Il professore ha poi negato un suo ruolo da sponsor per un impegno politico di Ruffini: «Se fossi io a lanciarlo lo rovinerei».

Gli appuntamenti di Milano e di Orvieto sono indipendenti, ma saranno connessi con ponti virtuali: l'ex senatore Pd Giorgio Tonini parlerà a Orvieto, mentre sarà in collegamento video con Milano e l'ultimo segretario del Ppi, Pierluigi Castagnetti, parlerà a Milano e sarà in collegamento video con Orvieto.

Per Prodi «c'è bisogno di ricominciare e discutere. Da due anni il centrosinistra è sostanzialmente muto nel senso dei programmi futuri. È bene cominciare a discutere ed è bene se nello stesso giorno lo fanno due gruppi anche con opinioni diverse. La democrazia comincia dalla base a dal dialogo».

