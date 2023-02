Modena, oggi la decisione  

Sempre oggi, nel pomeriggio, la squadra tornerà a lavoro ad Asseminello. Ranieri farà la solita conta dei giocatori disponibili per preparare la trasferta di sabato pomeriggio a Bari. Sarà ancora emergenza, tanto per cambiare. Sul fronte squalificati, torna a disposizione Rog, ma si ferma Altare, espulso per doppia ammonizione col Benevento e dietro la lavagna per un turno. Più complicate le notizie arrivano dall'infermeria. Nandez e Deiola ne avranno ancora per tutto il mese, mentre qualche speranza la regalano Di Pardo e Viola, alle prese con i rispettivi fastidi agli adduttori. Sotto osservazione Pavoletti e la sua caviglia e le due new entry Falco (fermatosi la settimana scorsa per il riacutizzarsi di un vecchio infortunio muscolare) e Kourfalidis (uscito sabato dopo 19' per una botta al fianco). Non desta preoccupazioni invece Barreca, costretto al forfait da una gastroenterite.

Un cartellino giallo fantasma, quello sventolato dall'arbitro a Zappa, subito dopo l'espulsione di Rog al 47' del primo tempo. Un cartellino che avrebbe condizionato il giocatore rossoblù e che l'arbitro Perenzoni non ha messo a referto, visto che Zappa, ammonito ancora all'88', è rimasto in campo. Un errore tecnico, di quelli che, da regolamento, potrebbero portare alla ripetizione della partita. Servirebbe intanto l'ammissione di colpa dello stesso arbitro di Rovereto (che nel 2018 commise lo stesso errore, durante la sfida di Serie C tra Cuneo ed Entella, che venne così rigiocata), ma il giudice dovrà anche ritenere l'errore influente sul risultato finale, che aveva visto il Modena vittorioso 2-0 sui rossoblù. I due legali del Cagliari, gli avvocati Alberto Porzio e Paolo Marsilio di Legislab, hanno presentato un reclamo, allegando anche la prova tv, col primo risultato di portare alla mancata omologazione del risultato. Nel Comunicato ufficiale numero 92 di martedì scorso, il giudice sportivo ha infatti lasciato “sub iudice” il risultato di Modena e oggi si esprimerà con la prima sentenza, contro cui si potrà eventualmente ricorrere in secondo grado davanti alla Corte d'Appello.

Due sfide in tre giorni. La prima il Cagliari l'ha vinta sul campo, battendo il Benevento col guizzo di Lapadula e ripigliandosi un posto in zona playoff. Ora, però, c'è la seconda sfida, quella che si giocherà oggi negli uffici del giudice sportivo, che dovrà decidere sul reclamo della società rossoblù per il possibile errore tecnico dell'arbitro Perenzoni nella gara col Modena. Un errore che, secondo la difesa del club, avrebbe influenzato l'esito della gara persa al Braglia e che il Cagliari, per usare le parole del ds Bonato, «vuole rigiocare senza penalizzazioni».

Il giorno del giudizio

Verso Bari

Questione di testa

Sarà una settimana di lavoro su gambe e testa, perché il Cagliari, che in casa continua a tirar fuori risorse nascoste, ora deve cambiare registro in trasferta, dove giocherà le prossime due gare con Bari e Venezia. Si inizia al San Nicola, contro una diretta concorrente. Ieri solo la quarta vittoria casalinga per un Bari che ha conquistato più punti in trasferta (22) che davanti al suo pubblico (17). Una spinta in più per il Cagliari, che per sognare deve iniziare a fare punti anche lontano dalla Domus.

