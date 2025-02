«Modello Gallura, grazie Karim» 

Non solo commemorazione di Karim Aga Khan: ieri sera nella seduta del Consiglio comunale di Arzachena è andato in scena il Gallura pride, l’orgoglio di un modello turistico unico, quello della Costa Smeralda, che ha alimentato un sistema territoriale. Per il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni «un modello, che coniuga rispetto dell’ambiente e visione imprenditoriale, da trasferire al resto della Sardegna». L’Aga Khan, ha sottolineato, «poteva fare qualsiasi cosa, per le leggi e la consapevolezza dell’epoca, ma lui era decenni avanti».

In un’affollatissima aula, oltre ai consiglieri, rappresentanti istituzionali della Regione e della Provincia, i sindaci attuali dei comuni galluresi e quelli passati di Arzachena, i manager della Costa Smeralda. Ricordi personali, analisi, video d’epoca hanno accompagnato la lunga serata di omaggio aperta dal presidente del Consiglio Mario Russu e dal sindaco Roberto Ragnedda che, tra le altre cose, ha ricordato l’ultimo incontro a Parigi nel 2018: «Aveva una grande curiosità di sapere come stavano andando le cose in Sardegna e in Costa Smeralda».

«Ho incontrato il principe Karim nell’ottobre del 1985 qualche mese dopo la mia elezione a sindaco di Olbia», ha ricordato Gian Piero Scanu, commissario straordinario della provincia di Sassari: «Ne voglio ricordare l’eleganza istituzionale, negli otto anni nei quali l’amministrazione non ha sempre accontentato il Principe, non c’è mai stata una parola fuori posto». Una frecciata finale è sulle polemiche di questi giorni: «Ai Soloni che danno interpretazioni distorte, bisogna ricordare che decine e decine di migliaia di sardi in Gallura hanno trovato lavoro e ospitalità perché è stata un’alternativa all’emigrazione». Per Tino Demuro, ex sindaco di Arzachena, la Costa Smeralda è stata «più di un piano di rinascita»

Il presidente della Smeralda holding Franco Carraro ha annunciato che quest’estate a Porto Cervo ci sarà una celebrazione ufficiale. «Ha determinato un modello di sviluppo turistico totale e realizzato in tempi record un modello che è quello che vige ancora ancora oggi. La Costa Smeralda è stata da subito ai vertici delle località turistiche da sogno e lo è ancora oggi. Il segreto è determinato da un territorio che appartiene ai galluresi, beneficiato da una bellezza incomparabile. Senza questo, tutto varrebbe pochissimo».

