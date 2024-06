Modellazione in 3D a Sa Manifattura  

Sardegna Ricerche organizza un workshop di modellazione 3D, che si svolgerà dall'8 al 17 luglio nella Sala 102 di Sa Manifattura, a Cagliari.

Il programma

Durante i 5 appuntamenti che compongono il percorso, si affronteranno le tematiche del disegno digitale e della modellazione tridimensionale per la stampa 3D stereolitografica. Il corso mira a fornire gli strumenti base necessari alla gestione e allo sviluppo dell'iter progettuale e realizzativo di un manufatto pensato per la stampa 3D stereolitografica, partendo dalle basi di modellazione 3D in Rhinoceros, per proseguire poi con il processo di preparazione dei layout di stampa nel programma Preform. Non sono richieste competenze tecniche pregresse ma è necessario avere familiarità con l'uso PC e una conoscenza base della geometria. Il workshop è aperto ad un massimo di 10 partecipanti. I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine di iscrizione sino ad esaurimento. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 6 iscritti, Sardegna Ricerche si riserva di riprogrammare il corso in date successive.

I requisiti

Per poter partecipare al workshop sono richiesti tra gli altri, la maggiore età; la registrazione e l'iscrizione al sito del FabLab di Sardegna Ricerche compilando l'apposito modulo; essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al FabLab di Sardegna Ricerche, da perfezionare a seguito della registrazione all’interno della propria area personale, sezione Iscrizione, sul sito del FabLab.

