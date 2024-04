Moda sostenibile, workshop allo Ied 

Sabato dalle 9,30 alle 13,30 Ied Cagliari apre le porte di Villa Satta (viale Trento, 39) per “Mend in Ied”, una mattinata di sensibilizzazione all’impatto della moda sul pianeta e di promozione della moda responsabile come buona pratica legata al riuso.

In programma un workshop aperto a tutte e tutti, in cui docenti e studenti della sede Ied insegneranno a riparare o modificare un proprio capo d’abbigliamento, con il supporto creativo e tecnico degli studenti più esperti coordinati dalla docente di Fashion design Cristiana Arangino.

Una mattinata di pubblico rammendo che si inserisce in un percorso di apertura di Villa Satta alla città. Costruzione in stile liberty di inizio ‘900, la villa – così come il suo stupendo giardino botanico, è integralmente vincolata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Parzialmente conservata nelle sue linee architettoniche originali, è oggi luogo di creatività, studio e formazione dei giovani talenti.

L’iniziativa, sposata dalla docente di Fashion design Cristiana Arangino, si inserisce nella settimana della Fashion revolution, il più grande movimento globale di moda sostenibile che coinvolge più di 100 paesi al mondo.

E la giornata di sabato rappresenta l’adesione di Ied Cagliari al “Mending in public day”, una pratica virtuosa rivolta a tutta la comunità, una forma di protesta creativa e costruttiva contro il cosiddetto fast fashion, la moda usa e getta. Mend in Ied vuole essere un messaggio per passare dalla parola al fatto concreto, per unire le forze e la creatività verso il comune obiettivo di una moda giusta.

RIPRODUZIONE RISERVATA