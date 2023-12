Moda etica e sostenibile: allo Ied va in scena il “Vintage Day” 

Vintage, riutilizzo e moda etica alla base della seconda edizione del Vintage Day, ieri allo Ied. Un evento con accesso gratuito, per aprire e far conoscere la scuola alla città, dove sei espositori (Signora P, May Mask, Big Thunde, Recyclerie, Effe Glamour Vintage e Instradavintage) sono stati ospitati mettendo in vendita i loro prodotti di abbigliamento ma anche oggettistica, con tematiche su selezionati decenni del ‘900 e capi preloved attuali.

«È un modo per far conoscere agli studenti cosa significa moda etica e sostenibile», racconta Alice Tolu, docente Ied di Storia della Moda. «L'idea di base è far capire anche cosa c'è dietro l'idea di moda: un capo vintage degli anni ‘40 o ‘50 ha tessuti, cuciture, tagli e forme che oggi non si vedono più. Il concetto di moda non è solo cosa si vede intorno, ma anche la nostra storia». L'iniziativa ha aperto a tutti un luogo affascinante e poco conosciuto come Villa Satta. Lo Ied, che nella sua offerta formativa dà valore all'innovazione e all'uso delle ultime tecnologie, non tralascia il vintage: «Il second hand è un tema di tesi sempre più cercato, abbiamo voluto invitare alcune realtà che lavorano molto bene nel settore anche per dare un arricchimento agli studenti», spiega Antonio Lupinu, direttore Ied Cagliari.

