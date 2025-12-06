Moda e bellezza  contro la violenza 

Dalle 10 alle 20.30 oggi è in programma l’ottava edizione di “Cagliari, shopping, moda e bellezza”. Teatro dell’evento, organizzato da Alessandra Margi, avvocata e imprenditrice, sarà “Villa Fanny” (ingresso in viale Merello). In primo piano le originali creazioni di molte stiliste sarde in campo per sostenere la causa dell’associazione “Mai più sole contro il tumore”. L’evento sarà replicato il 14 dicembre a Roma.

Alessandra Marongiu, in arte Alessandra Margi, aiuta le donne vittime di soprusi e violenze. Con l’assistenza legale e con il lavoro all’interno della sua azienda. Un punto di partenza verso un futuro diverso. È una penalista con studio a Cagliari, ma anche un’appassionata di moda e dall’interesse per lo stile e il design è nato un laboratorio per la produzione di borse e altri accessori. Un’ impresa al femminile in cui hanno trovato spazio donne che, dopo aver vissuto esperienze dolorose, vogliono costruirsi una vita nuova. In questo circuito di solidarietà si inserisce l’iniziativa che Alessandra Margi organizza nel contesto di Villa Fanny. Un’intensa giornata nella quale le stiliste coinvolte hanno la possibilità di mostrare i frutti del loro lavoro.

«L’obbiettivo», spiega l’avvocata-imprenditrice, «è sempre quello di dare voce e visibilità ad aziende di nicchia, animate dalla creatività femminile. Possono presentare i loro prodotti in una cornice familiare per dare ulteriori stimoli a un settore, attraversato da idee molto originali». L’attenzione è anche rivolta alla solidarietà e all’attività dell’associazione “Mai più sole contro il tumore” che offre un concreto sostegno alle donne che devono affrontare una sfida molto impegnativa.

