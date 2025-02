Moda aperta ai disabili, via al progetto 

Da 8 anni promuove l’inclusività dei ragazzi con disabilità, dimostrandosi un prezioso punto di riferimento. Ora per l’associazione L’Isola decolla un progetto per avvicinare gli iscritti al mondo della moda, superando ogni barriera e stimolando la creatività.’iniziativa, nella sede di via Santa Barbara, conta sulla collaborazione dello stilista Antonio Piras, 27 anni, di Oniferi, che, ogni giovedì, guida 25 allievi nella realizzazione di capi, consulenze d’immagine e fisionomia. «Tutto è partito a fine 2024 - spiega Marika Scalas, coordinatrice L’Isola - quando abbiamo raccolto la disponibilità di Antonio Piras. Ne siamo rimasti entusiasti e abbiamo stilato il progetto che si sta rivelando un successo. Antonio si sta dimostrando un ottimo maestro. Finora, ci siamo soffermati sulla fisionomia, con i ragazzi a disegnare degli abiti e ricercare il proprio outfit e quello dei compagni. Il giovedì è una festa».

Dice Antonio Piras: «Sono orgoglioso di dedicare il tempo libero a questa meravigliosa idea. Ho trovato una grande famiglia, tutti danno il massimo, dai più giovani fino alla veterana di 70 anni. Vederli mentre si mettono all’opera mi emoziona. Sarebbe bello concludere il laboratorio con una sfilata che veda tutti protagonisti. La moda può abbattere ogni barriera». (g. i. o.)

