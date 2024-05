Moda, a Villa Satta torna il Vintage day 

Una mattinata all’insegna dello stile e degli acquisti consapevoli. A Villa Satta, in viale Trento, sede dello Ied, torna il Vintage Day, l’iniziativa di Ied dedicata alla moda etica e sostenibile, al riciclo e al riuso. Protagonisti, insieme agli studenti del corso di Fashion design, nove espositori di capi vintage, preloved, slow fashion e upcycling, ovvero le nuove tendenze della moda per una buona educazione verso la sostenibilità.

L’appuntamento è per domani a partire dalle 9,30, quando la sede Ied ospiterà gli espositori selezionati e i loro prodotti: Signora P, May Mask, Recyclerie, Effe Glamour Vintage, Instradavintage, Migda, Coquette box, Frida l'angolo vintage e Sinu-i. Con proposte che spaziano dall'abbigliamento ai complementi d'arredo, fino a una selezione di ricercate minuterie da borsetta e accessori di vario tipo, occhiali da sole, bijoux e borse. L’atmosfera sarà inoltre arricchita dalle selezioni musicali dei dj Andrea Tramonte e Anastasiya Bogach.

In programma anche un workshop a cura a cura degli studenti del corso di Fashion design dal titolo Just a vintage minute. «Lo scopo del workshop è stimolare i partecipanti, gli studenti e i visitatori, in un'attività che - con leggerezza - apre a una visione del vestire vintage o preloved inserita nel contemporaneo», spiega la docente di Storia della moda Alice Tolu.

Gli studenti, divisi per gruppi, saranno a disposizione dei visitatori per una selezione degli abiti tra gli espositori, e per un progetto di styling. Ogni outfit avrà un tema concordato, e durante il workshop saranno effettuate delle riprese che daranno vita a vari reel di un minuto, proiettati a fine mattina in Aula Bilbao.

