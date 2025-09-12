Moda, 300 aziende resistono alla crisi 

Il settore soffre ancora gli strascichi del post-Covid, e adesso i dazi e la crisi internazionale ostacolano la ripresa. Il comparto moda dell’Isola fatica a uscire dalla crisi, tuttavia, dice Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna: «Queste realtà artigiane continuano a guardare al futuro con fiducia, investendo in promozione e cercando nuove opportunità di mercato».

La vocazione

La domanda mondiale debole sta influendo negativamente sulle 338 micro e piccole imprese, di cui 268 artigiane (il 79,3%), che operano nell’Isola nei settori tessile, abbigliamento, calzatura, sartoria, occhialeria, gioielleria e componenti del prodotto moda e quindi su stilisti, sarti, produttori e designer di abiti, calzature e accessori d’abbigliamento. Solo sei anni fa le attività sarde del settore erano circa 400. Del totale delle attività produttive artigiane di oggi, 105 sono dell’abbigliamento,122 del tessile e 41 della lavorazione della pelle, con 539 addetti artigiani sui 798 complessivi nel settore. Sono questi i numeri più recenti, elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna nel dossier “Il ritardo della ripresa della Moda nell’Isola”, su dati Istat, che confermano la vocazione artigiana del comparto.

La rete di laboratori

A Cagliari le piccole imprese del settore sono 95 con 299 addetti, nel Sud Sardegna 41 con 64 dipendenti, a Oristano 36 per 82 lavoratori, nel Nuorese 60 realtà per 84 impiegati e nel nord Sardegna 106 realtà con 269 addetti. «La moda rappresenta uno dei simboli più riconosciuti del Made in Italy nel panorama internazionale ed è il punto di forza della tradizione artigianale sarda e italiana», sottolinea Giacomo Meloni.

Un’arte riscoperta

«Il sistema moda», spiega, «non è fatto solo di grandi firme, ma è anche una vasta rete di piccoli artigiani, che dal disegno al taglio realizzano capi unici. La sartoria artigianale nonostante, o forse grazie alla crisi, è un settore ancora vivace, e quella del sarto è una professione “a tutto tondo” riscoperta da giovani e meno giovani, specie donne, che vogliono distinguersi». La ricetta vincente, «è presentarsi sul mercato con creatività e qualità. Lo spazio c’è. Tra le professioni più richieste ci sono quelle di sarta modellista, professionalità importanti in cui la disponibilità è ancora superiore all’offerta».

L’occupazione

In Italia nel settore sono attive 79mila imprese, di cui 40mila artigiane, con 446mila addetti per 62.3 miliardi di made in Italy nel mondo. Le 40mila imprese artigiane attive danno lavoro a 139mila addetti, pari al 30,6% dell’occupazione della moda. Nella sartoria (confezioni su misura) sono attive 13.778 imprese (11.114 artigiane) che danno lavoro a 16mila addetti, per un fatturato di 1,5 miliardi. Nel settore rimangono difficili da reperire il 72,4% dei sarti, dei tagliatori artigianali, dei modellisti e dei cappellai. Tale condizione è data per il 38,8% dal ridotto numero dei candidati e per il 25.4% per l’inadeguatezza di chi si propone. Nella ricerca degli addetti influisce per il 29,2% la capacità di applicare tecnologie digitali e per il 48,2% la capacità di gestire prodotti e tecnologie green. Solo il 7,2% delle imprese utilizza nuove tecnologie come l’Intelligenza artificiale.

