Mocca è stata adottata: la cagna maltrattata a una famiglia milanese   

Ha trovato casa a tempo di record Mocca, la cagnetta che era stata ritrovata con il muso ferito molto probabilmente da un laccio che le veniva sistemato per non farla abbaiare. La meticcia è stata adottata da una famiglia di Milano che già in passato aveva preso due cani quartesi.

«Abbiamo ricevuto tantissime richieste di adozione per Mocca», spiega la presidente della Bau Club Onlus Elena Pisu. «La sua storia ha commosso tanti. Tra tutti abbiamo scelto questa fantastica famiglia milanese che già conoscevamo». E così ieri Mocca è volata a Milano per incontrare la sua nuova proprietaria, Anna Villa. «Dopo che abbiamo saputo della storia di Mocca abbiamo contattato subito Elena Pisu e le abbiamo detto di farla venire da noi. Ci ha colpito molto quello che deve avere passato. È il 12esimo cane che prendiamo dai canili del sud, quelli che non vuole nessuno. Mocca starà con nostro nipote che ha di recente perso il suo cagnolino e sarà trattata come una regina».Mocca, ferita e spaventata, era probabilmente riuscita a scappare dal suo aguzzino. L’aveva trovata un ragazzo che l’aveva vista correre disperata tra via Italia e la statale 554. Incurante dei pericoli le era corso dietro per prenderla prima che fosse investita. Aveva poi contattato i volontari della Bau Club che l’avevano curata e coccolata per cercare di farle dimenticare quello che aveva passato. E adesso per Mocca si apre un futuro pieno di speranza.

