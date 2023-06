Moby Prince, sit-in a Olbia e Livorno Protestano i familiari delle 140 vittime 

Un presidio in ricordo delle vittime della strage del Moby Prince in occasione del varo e del primo viaggio da Livorno ad Olbia del nuovo traghetto Moby Fantasy.

Oggi nel porto gallurese, dalle 17.30 alle 20.30, l’arrivo della nave sarà accolto dalla protesta silenziosa dei familiari delle 140 vittime, morte il 10 aprile 1991 in attesa dei soccorsi mai arrivati. Stessa cosa è successa ieri nel porto di Livorno, in occasione della partenza della Fantasy. «Una protesta perché la strage del Moby Prince è stata derubricata come un banale incidente. Una protesta per tutte le azioni che hanno portato ad una falsa verità, con il silenzio di tanti che sapevano e sanno cosa è realmente successo quella maledetta notte», scrivono Luchino Chessa e Nicola Rosetti, della associazioni dei familiari delle vittime che «rinnovano l'invito a istituire una nuova commissione di inchiesta per completare il lavoro fatto fin qui e dare una spiegazione alla tragica morte dei 65 membri dell’equipaggio e dei 75 passeggeri».

