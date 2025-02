«Moby Prince, caso da archiviare» 

LIVORNO. La Dda di Firenze ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sul disastro della Moby Prince, il traghetto andato a fuoco il 10 aprile del 1991 dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo davanti al porto di Livorno. I morti furono 140. La notizia è emersa ieri dall’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta del procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, e del suo collega livornese Maurizio Agnello.

Imprescrittibile

Spiezia ha spiegato che per l’ipotesi di strage con finalità eversiva, il reato di competenza della Direzione distrettuale antimafia, «non è stato trovato alcun concreto elemento di riscontro». Il procuratore, la cui audizione è stata segretata, ha poi detto che il suo ufficio «rimane aperto a qualsiasi eventuale ulteriore prospettiva che dovesse eventualmente indicare o suggerire la Commissione all’esito dei suoi lavori». Agnello ha detto che la Procura sta «vagliando le conclusioni che la polizia giudiziaria delegata, la guardia di Finanza di Firenze, ha rassegnato in un’informativa di oltre 1.400 pagine», ma «abbiamo l’obbligo di individuare possibili prove di colpevolezza per reati dolosi e non colposi, perché in quest’ultimo caso sarebbero tutti ormai prescritti a 34 anni dai fatti». Ma l’informativa non «fornirebbe sufficienti certezze» sulla dinamica della collisione e che «tre commissioni parlamentari d’inchiesta hanno cercato di far luce su questa enorme disgrazia», insistendo sulla «presenza della nebbia» come possibile principale causa dell’incidente.

«Scenari superati»

Parole che hanno suscitato perplessità tra i commissari e indignato i familiari delle vittime: «Ascoltando Agnello - dicono Luchino Chessa e Nicola Rossetti, presidenti delle due associazioni parenti delle vittime - ci è sembrato di essere tornati al 1991. Le affermazioni di oggi sono particolarmente sconcertanti. Dopo 34 anni, Agnello è tornato a parlare di nebbia come possibile causa della collisione, di un traghetto troppo veloce che con una rotta lineare centra la petroliera ancorata in zona interdetta all’ancoraggio e con la prua a nord. Scenari oramai superati e che attribuiscono la responsabilità della più grave tragedia della navigazione mercantile italiana e la più grande strage sul lavoro alla condotta imprudente dell’equipaggio del traghetto». Ma il presidente, l’azzurro Pietro Pittalis, ieri ha fatto sapere che la Commissione «continuerà con maggiore determinazione nei propri lavori per accertare la verità storica dell’accaduto, procedendo ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnici e audizioni per non lasciare nulla di intentato».

