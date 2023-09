Moby in banchina, il “tifo” del sindaco 

Il Comune di Golfo Aranci preme per un nuovo collegamento marittimo con Civitavecchia e ieri mattina la Moby ha effettuato alcune prove tecniche di ormeggio in banchina. Dice il sindaco Mario Mulas: «È importante per noi che il traffico passeggeri cresca, questo porterebbe un incremento dei posti di lavoro. Spero che l’interesse mostrato dalla Moby si traduca presto in un una nuova linea con la Penisola, noi speriamo con Civitavecchia. Nel frattempo stiamo lavorando per superare il problema della viabilità da e per il porto».

