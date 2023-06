Moby Fantasy in servizio a fine giugno 

Sulla rotta Livorno-Olbia entrerà in servizio a fine mese il traghetto passeggeri più grande del mondo: si chiama Moby Fantasy, costruito nel cantiere cinese di Guangzhou Shipyard, lungo 237 metri, con una stazza di 69.500 tonnellate; può trasportare 3.000 passeggeri e ha una capacità di 3.850 metri di carico rotabile. Nei giorni scorsi, la nave è giunta in Italia, attraverso il canale di Suez, dopo aver navigato per ventidue giorni in due Oceani. Un viaggio inaugurale, quello della Fantasy, lungo ottomila miglia nautiche. A condurre la nave è Massimo Pinsolo, comandante di Genova, che ha voluto festeggiare con il suo equipaggio l’arrivo nelle acque italiane: “Il porto di Olbia e quello di Livorno saranno la nostra casa per tutta la prossima stagione estiva”, ha annunciato Pinsolo. Moby Fantasy non ha solo il record di capacità di trasporto ma è stato costruito in base ai nuovi parametri tecnologici che riguardano le minori emissioni per tutelare l’ambiente. Non è l’unica nuova nave attesa nelle nostre acque: Moby Legacy è una gemella della Fantasy che ha concluso le prove e sta per essere completata nello stesso cantiere cinese. Il suo arrivo nel Tirreno è previsto per il prossimo autunno.

