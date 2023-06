Moby Fantasy debutta con un guasto e parte 5 ore dopo 

La festa per Moby Fantasy, l’iperpubblicizzato “traghetto passeggeri più grande del mondo” è andata benissimo, sabato sera all’Isola Bianca, con tanto di cena di gala, e fuochi d’artificio sul golfo. L’esordio sulla rotta Livorno-Olbia un po’ meno: la supernave costruita nei cantieri cinesi domenica sera è partita con quasi cinque ore di ritardo dal porto toscano ed è approdata all’Isola Bianca intorno alle 10,30, dove era attesa per l’imbarco successivo, invece che alle sette. Tutta colpa del malfunzionamento di un sensore del portellone che ha imposto una sostituzione prima di prendere il mare.

A bordo un migliaio di passeggeri, compresi bambini e ragazzini di alcune squadre sarde giovanili di calcio, tra queste la Tortolì femminile e il Cagliari Academy di Alghero, reduci da un evento sportivo a Coverciano, con genitori e accompagnatori al seguito. La partenza era prevista per le 22 ma ben presto a bordo è stato chiaro che c’era un ritardo. «Non è stato dato alcun annuncio all’altoparlante», racconta un genitore: «Solo a chi chiedeva al personale di bordo veniva detto che c’era un problema tecnico». La nave ha poi mollato gli ormeggi alle tre del mattino e ha recuperato un’ora del ritardo accumulato arrivando in porto intorno alle 10,30.

Il portellone

Il problema, confermano dalla compagnia, era legato a un sensore del meccanismo di apertura e chiusura del portellone e il traghetto è potuto ripartire solo dopo la sostituzione dell’elettrovalvola. «I passeggeri – è la versione di Moby – sono stati avvertiti prima della partenza e non c’è stata nessuna protesta». E se sul primo punto, la versione è contrastante rispetto a quella dei passeggeri, sul secondo c’è una conferma. «C’è stato qualche disagio, – raccontano – all’ora dell’arrivo previsto eravamo ancora distanti e non era possibile avvisare, se non pagando per il wi-fi della nave, ma ci è stata offerta la colazione e il traghetto è molto confortevole quindi, tutto sommato, non ci sono state lamentele particolari». La Moby fantasy è poi ripartita alla volta di Livorno e prevede di recuperare già da oggi il ritardo.

