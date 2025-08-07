«Mobilitiamoci contro la discarica» 

Un coro unanime per il no alla realizzazione della discarica alle porte di Is Urigus. San Giovanni Suergiu si oppone al progetto e alza la voce durante un’affollata assemblea popolare. Anche in consiglio comunale maggioranza e minoranza hanno lo stesso obiettivo. Un dibattito a più voci contro il piano della Ekosarda. La sindaca Elvira Usai ha spiegato che nella discarica è previsto anche lo staccaggio di rifiuti pericolosi come l’amianto.

Raccolta di firme

La mobilitazione entra nel vivo e il Comune si appresta a presentare le osservazioni formali alla Regione. Ma è stata avviata anche una raccolta di firme (i moduli sono disponibili sul sito internet del Comune). Nel frattempo continuano i lavori per l’allestimento del sito e tra i cittadini c’è allarme. Mirella Atzori abita a Is Urigus: «Siamo preoccupati, le case sono vicine all’area della discarica». Mobilitati anche i gruppi di volontariato. «Non possiamo stare in silenzio – dice Alessandro Madeddu dell’Anspi – si sta mettendo a rischio la salute nostra e delle generazioni future. Come associazione siamo disponibili a dare una mano per organizzare una giornata di raccolta firme e qualunque cosa per poterci opporre alla realizzazione della discarica».

Anche Francesco Giganti, della Banca alimentare, ha voluto esprimere la sua preoccupazione: «A Carbonia abbiamo diverse discariche che nulla danno al territorio se non profitto a chi le mette in opera. Qui si parla di attività pura di discarica, con grossi danni anche all’agricoltura e alla vicina laguna, visto che le polveri viaggiano attraverso il vento che nella nostra zona soffia costantemente, oltre che al sottosuolo con inquinamento delle falde acquifere».

Le reazioni

Protesta anche Antonio Desogus: «Stando alle leggi regionali la distanza per la realizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi dai centri abitati e di almeno 2000 metri. Di certo in quell’area, una discarica del genere non può nascere. Bisogna mobilitarsi per fare in modo che non ci sia lo stoccaggio di rifiuti nelle campagne di Is Urigus».

All’assemblea erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni ecologiste del territorio. «I lavori procedono spediti – commenta Albano Salis di Marevivo Sud Sardegna – speriamo di fare in tempo a bloccare la discarica». In campo anche Legambiente. «Per Sulcis sarebbe un altro colpo durissimo. In questo territorio ci sono tantissime discariche», commenta Maurizio Soddu, rappresentante dell’associazione nel Sulcis Iglesiente.

