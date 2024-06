«Mobilitazione unitaria da tutta la Sardegna» 

Il no alla devastazione ecologica è stato forte e chiaro. C’è stato anche l’invito a proporre una legge di iniziativa popolare, potere riconosciuto ai cittadini per dare avvio a un procedimento legislativo. Sono arrivati in 200, in piazza Marconi a Laconi, giovedì sera, all’assemblea organizzata dal Comitato Sarcidano Difesa territoriale, per contrastare gli impianti eolici che saranno edificati in Sardegna. Luigi Pisci, coordinatore del Comitato, una volta impugnato il microfono non ha fatto tanti giri di parole per descrivere ciò che rischia l’Isola: «No alle tremila pale sulla terra ferma, no alle 1200 in mare, no alla sottrazione di 70mila ettari fertili ai contadini per gli impianti fotovoltaici. Questo è un assalto senza precedenti». Secondo Pisci l’unico modo per vincere è ribellarsi, tutti insieme: «Dobbiamo costruire un movimento unico che possa proporre una legge di iniziativa popolare alla Giunta regionale. Gli 800 progetti in corso di valutazione non sono stati bloccati - tiene a precisare ancora il coordinatore del Comitato - La moratoria della presidente della Regione non blocca le autorizzazioni ma solo la cantierizzazione».

I comitati del Montiferru, intanto, chiedono con decisione un cambio di passo alla Giunta Regionale e una presa di posizione complessiva sulla transizione energetica e sulla vertenza Energie rinnovabili: «aprendo, se necessario, uno scontro giuridico istituzionale con Roma». Il Comitato Tutela Montiferru e S’Arrieddu sono molto dubbiosi sulla moratoria: «Rimaniamo critici sull’atteggiamento di questa Giunta nei confronti del governo centrale». ( s. p. - j. p. )

