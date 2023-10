«Mobilitazione popolare contro l’assalto eolico» 

Inviato

Isili. «Un piano folle: 538 pale eoliche tra Sarcidano, Trexenta e Barbagia di Seulo». Luigi Pisci sgrana gli occhi e alza il tono delle voce quando pronuncia quel numero. Batte nervosamente le mani sul tavolo del caffè letterario che gestisce a Isili con la moglie. Per due giorni la settimana lavora anche in una rsa di Monastir, ma quando ha un momento libero lo dedica all’impegno sociale. Fa parte del comitato “Sarcidano difesa territoriale” e da qualche mese è schierato in prima linea contro le multinazionali dell’eolico. «Sono favorevole alle energie rinnovabili, ma non a questa speculazione», dice prima di raccontare della battaglia che sta portando avanti con tanti altri gruppi e movimenti.

Quando è iniziata la protesta?

«A Isili nel gennaio scorso, quando abbiamo saputo del progetto per un impianto a Perd’e Cuaddu. Prevede l’installazione di cinque pale nella vecchia zona industriale».

Poi cosa è successo?

«Abbiamo scoperto che era solo il primo. Poi sono arrivate le altre richieste. Attualmente i progetti ne prevedono 39 nel territorio di Isili e 100 nel resto del Sarcidano».

A quel punto è iniziata la mobilitazione?

«Sì, abbiamo cercato di coinvolgere le amministrazioni comunali».

Come è andata?

«La Comunità montana ha deliberato contro questi progetti. Poi tutte le amministrazioni comunali».

È servito a qualcosa?

«Dal punto di vista formale no, le delibere di un Comune hanno poco peso. Ma politicamente è stato un momento importante. Cosi come sono state decisive le inchieste giornalistiche».

I sardi hanno preso consapevolezza di quanto stava accadendo?

«Certo. Sono nati i comitati e a maggio siamo stati ricevuti in Regione. Abbiamo scoperto che la Commissione attività produttive fino a quel momento non si era ancora occupata dell'eolico. La Regione dormiva e nei Comuni arrivavano decine di progetti. I sindaci non sapevano che fare».

Cosa avete proposto?

«Abbiamo chiesto una moratoria, come ha fatto la Sicilia. Ci vorrebbe una legge regionale per bloccare tutti i progetti, ma allo stesso tempo chiediamo che venga predisposto un piano energetico per l’Isola coinvolgendo le istituzioni e tutte le comunità. Una cosa deve essere chiara: stop alle pale eoliche alte 200 metri».

Cosa pensa delle energie rinnovabili?

«Credo che siamo tutti favorevoli. Dobbiamo tener presente che la normativa europea dà indicazioni precise sulla transizione energetica».

Cosa dice?

«Che questi impianti, soprattutto in ambito rurale devono essere di dimensioni ridotte, rispettare il paesaggio e tenere conto del fabbisogno delle popolazioni. Invece le multinazionali voglio prendere il nostro vento, il nostro sole e le nostre terre. Vogliono fare la transizione energica colonizzando la Sardegna e piantando pale eoliche davanti ai nuraghi».

Nel frattempo il Tar ha bocciato un impianto fotovoltaico vicino alla reggia nuragica di Barumini.

«Mi sembra un buon segnale. Ma anche in questo caso dobbiamo constatare che queste società presentano progetti senza conoscere i territori. Sembrano disinteressate. Puntano solo a realizzare gli impianti e lucrare alle spalle dei sardi».

Anche sul fronte del fotovoltaico i progetti abbondano.

«Sì, è un saccheggio continuo. Le pale eoliche compromettono il paesaggio, mentre i pannelli vanno a occupare grandi terreni a vocazione agricola. È chiaro che operazioni del genere rischiano di provocare conseguenze drammatiche sulla nostra Isola. E anche in questo caso non ci sono ricadute economiche sull’economia sarda. Bisogna ripensare anche il fotovoltaico».

In che modo?

«Intanto fermando la speculazione e puntando a un utilizzo diverso di questi impianti. Ci sono tante aree che possono ospitare i pannelli. Penso a vecchie zone industriali abbandonate, cave dismesse, tetti di capannoni e ad altri spazi. Insomma ci sarebbe tanto da fare. Ma ripeto, bisogna prima pensare a un piano energetico regionale. Cosa che finora non è stata fatta»

Crede che il tema energetico sarà centrale nell’imminente campagna elettorale per le Regionali?

«Di fatto lo è già. Ma credo che siano necessari fatti concreti per abbattere le emissioni. Penso che bisogna sostenere in modo deciso le comunità energetiche».

Come andrà a finire?

«Spero bene. Mi conforta il fatto che i sardi stiano prendendo consapevolezza della gravità di quanto sta accadendo. Solo con la mobilitazione popolare si può fermare questo assalto».

