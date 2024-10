Mobilitazione per Macchia, il cane del Cammino è scomparso da giorni 

Macchia, il cane guida a quattro zampe del Cammino minerario di Santa Barbara, si è smarrito e non riesce a rientrare nella sua casa di Monteponi a Iglesias. Da giorni le volontarie proseguono incessanti nelle ricerche del cane pellegrino, un meticcio di otto anni, ma, sino a ieri, ancora senza alcun esito.

Il suo QR code in grado di riportare le informazioni a chi lo cerca, non è attivo a causa di un guasto e Macchia da solo, non sa fare ritorno a casa. Secondo molti messaggi, postati sulla sua pagina Facebook, il cane è stato visto a Masua, in alcune zone di Iglesias e persino a Buggerru tutte località in cui è arrivato seguendo probabilmente i pellegrini in marcia. «Macchia nella sua vita, ha percorso centinaia di chilometri – spiega Cristina Masala, una delle volontarie – ma siamo dovute andare a recuperarlo nei posti più impervi». È lui ad indicare la strada, evitando i pericoli, a centinaia di pellegrini che percorrono il Cammino: «Segue i pellegrini per chilometri ma giunto alla meta, non sa più ritornare a casa. – continua la volontaria - Questa volta, lo strumento che porta nel collare per riportare le informazioni sulla sua posizione ha registrato un guasto e la situazione è precipitata. E Macchia, proprio ieri aveva una importante visita veterinaria». L’ultima segnalazione è di due pellegrine inglesi che lo hanno visto a Masua, ma la zona è stata battuta a tappeto invano. In tanti si stanno mobilitando nelle ricerche sia tramite social sia con volantini. Adesso, è la guida a quattro zampe a cercare l’aiuto delle persone: chi avesse informazioni può chiamare ai numeri 392. 0292001 e 324. 6247604.

