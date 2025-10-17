VaiOnline
18 ottobre 2025 alle 00:31

Mobilitazione per la salute 

Centinaia di persone a Carloforte hanno manifestato ieri mattina tra le vie del paese per la tutela del diritto alla salute.

Partenza dai Baruffi con un corteo variegato: istituzioni, cittadini, volontari, medici e professionisti sanitari. Per le vie del centro, una manifestazione colorata e pacifica, con cartelli e fischietti, ha ricordato che ogni emergenza sanitaria su un’isola priva di ospedale rischia di trasformarsi in tragedia. Nei giorni scorsi è stato il sindaco Stefano Rombi a promuovere la mobilitazione, dopo l’interruzione del servizio India a fine settembre e con l’ennesima notizia di un turno scoperto per la guardia medica notturna. Nel frattempo dall’Areus è arrivata la decisione di attivare India quando non si riuscirà a garantire la guardia medica, ma l’isola continua a sentirsi vulnerabile sul fronte sanitari. «Una bella manifestazione, con una buona partecipazione dei cittadini – ha detto il sindaco Stefano Rombi – costruttiva perché la nostra comunità, in modo serio e consapevole, ha comunicato le proprie esigenze e istanze a proposito di salute e assistenza sanitaria». Il corteo ha percorso le vie del centro per terminare in piazza Pegli dove ci sono stati alcuni interventi.

«È dal 1988 che Carloforte non si mobilitava per la sanità – dice Pina Franca Opisso, assessora alla Tutela della Salute – sono tante le carenze dell’assistenza sanitaria con cui, da isolani, dobbiamo fare i conti ed è stato importante che tanti cittadini, tra cui anche studenti e famiglie con bambini, abbiano partecipato». Al corteo erano presenti anche i consiglieri regionali Alessandro Pilurzu (Pd) e Luca Pizzuto (Sinistra Futura) che hanno assicurato l’impegno della Regione. In marcia per il diritto alla salute non poteva mancare la Croce Azzurra. «Dal 30 settembre è terminato il servizio India e inoltre capita spesso che non sia garantita la guardia medica – dice il presidente Giancarlo Maurandi – quindi noi della Croce Azzura, da soli, possiamo garantire un’assistenza di base, che è un intervento temporaneo in attesa dello staff sanitario. I servizi sanitari non si devono attivare valutando i numeri della popolazione bensì in base ai tempi di intervento in caso di emergenza».

