21 settembre 2025 alle 00:13

Mobilitazione per Gaza  

Lo sdegno quanto sta accadendo a Gaza e la mobilitazione per il popolo palestinese non si ferma. Sono scolpite nella mente di tutti le immagini del lungo serpentone umano e colorato con le bandiere della Palestina che venerdì sera ha attraversato le strade del Guilcier, trasformando tre comunità in un’unica voce di protesta. La manifestazione partita da piazza del Popolo a Norbello, ha attraversato Abbasanta e si è conclusa a Ghilarza, in piazza San Palmerio. «Abbiamo camminato insieme per gridare il nostro “no” alla guerra e al criminale sterminio di bambini», ha dichiarato il parroco delle tre comunità, padre Paolo Contini. E intanto i dirigenti e rappresentanti sindacali del settore agricolo hanno presentato il progetto nazionale “Pane per Gaza” per sostenere altre iniziative di solidarietà. ( s.c. )

