Mobilitazione in paese per un bambino conteso 

«L’Amministrazione comunale di Carloforte, insieme all’intera comunità tabarchina, esprime con forza il proprio sostegno al bambino e attende con fiducia il suo imminente rientro a Carloforte. L’intera comunità, testimone di una vicenda dolorosa e ingiusta, lo attende a cuore aperto, pronta a riabbracciarlo». Nella nota firmata dal sindaco di Carloforte Stefano Rombi c’è tutta la preoccupazione per un piccolo concittadino, partito in Spagna dalla madre per le festività natalizie e non ancora rientrato a casa. La vicenda inizia nel 2016 quando la madre parte con i due figli, all’epoca entrambi minorenni, senza il consenso del padre. La Corte d’Appello di Cagliari ha poi stabilito che i bambini fossero affidati in via esclusiva al padre. Nel frattempo il più grande è diventato maggiorenne e ha scelto di vivere in Spagna con la madre mentre il più piccolo ha continuato la sua vita a Carloforte con suo padre. Ora, dopo il periodo trascorso in Spagna, il bimbo non è ancora tornato a casa. A Carloforte si è mobilitata l’intera comunità, chiedendo che il piccolo possa rientrare a Carloforte: dai compagni di scuola agli amichetti di calcio, tutti lo aspettano. «Non possiamo restare in silenzio – dice il sindaco Stefano Rombi – è fondamentale che le istituzioni ai più alti livelli si attivino affinché possa finalmente tornare tra le braccia di chi lo ama. Ci appelliamo alla sensibilità di tutti coloro che possono fare la differenza affinché si acceleri il suo ritorno».

