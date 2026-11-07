Mobilitazione del Pd: aree interne da salvare con tutti i servizi 

Scuole con organici stabili, cure raggiungibili, collegamenti che consentano di studiare e lavorare, opportunità per chi vuole aprire un’impresa. Sono i temi al centro di “Aree interne. Diritto a restare, diritto al futuro”, incontro promosso dal Pd nell’ex Alas di Macomer. Il confronto ha riguardato la proposta di legge nazionale sulle aree interne a prima firma di Elly Schlein, gli effetti della nuova classificazione dei Comuni montani e le iniziative della Regione. In apertura i saluti del sindaco Riccardo Uda, di Luca Pirisi e Marilisa Marongiu, segretaria provinciale. A coordinare Emiliano Deiana. Marco Niccolai, del Pd nazionale, illustra la proposta di legge per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne, presentata alla Camera, sottoscritta anche dal deputato Silvio Lai. Il testo prevede un fondo per lo sviluppo infrastrutturale di 6 miliardi e 355 milioni di euro. Le misure riguardano scuola e sanità con incentivi per docenti e medici, strade, trasporti e connessioni, lavoro e imprese e cura del territorio. L’assessore regionale Giuseppe Meloni denuncia l’assenza di un adeguato contributo dello Stato. Il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini pone il tema delle risorse per i servizi. Daniela Falconi, di Anci, invita le forze politiche a condividere la strategia proposta dal Pd. «Riorganizzare la presenza dello Stato e della Regione nelle aree interne è una questione di sopravvivenza per le comunità e riguarda il futuro di tutta l’Isola», dice Lai, segretario regionale Pd, chiedendo al Governo di rivedere i criteri sui Comuni montani.

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