Mobilitazione dei Cobas «Tagli nella scuola, così si uccide il futuro»   

Pochi in piazza, ma decine di scuole, dall’infanzia alle superiori, sono rimaste chiuse in tutta la Sardegna. Lo sciopero organizzato ieri sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari dai Cobas Scuola Sardegna per «salvare la scuola pubblica» e dire «No» al dimensionamento scolastico, ha avuto un buon consenso. «C’è stata un'adesione massiccia con migliaia di scioperanti e tante scuole interamente chiuse», ha detto Nicola Giua, esponente dei Cobas, ricordando che il sindacato, non solo nell’Isola, ma in tutto il territorio nazionale, ha scioperato anche per chiedere l’abolizione della prova Invalsi e l'immissione in ruolo di tutti i precari con tre anni di servizio, con la modifica delle norme sul reclutamento.

La dispersione

«Nonostante il palese boicottaggio del Ministero e delle sue articolazioni territoriali che hanno inviato la comunicazione sullo sciopero solo 72 ore prima della sua attuazione, violando così la legge sul diritto di sciopero, ha comunque avuto una buona partecipazione», ribadisce Giua. «In Sardegna la Giunta regionale ha pedissequamente accettato il taglio di 42 autonomie scolastiche su 270, che dovrebbero diventare 228 nel 2024-2025, ed essere ridotte ulteriormente negli anni successivi. La perdita di ben 42 autonomie incrementerà la dispersione scolastica e la desertificazione dei paesi dell'interno», spiega Giancarlo della Corte, del direttivo Cobas Scuola Sardegna.

Territori impoveriti

«Non salvare piccole scuole», aggiunge, «significa aumentare il numero degli alunni negli istituti dei centri più grandi e questo crea situazioni ingestibili, con migliaia di alunni, dove non è possibile seguire una didattica adatta ed equa. In questo modo il diritto allo studio viene fortemente leso e inoltre si andranno a perdere anche migliaia posti di lavoro». Per il sindacato, infatti, il dimensionamento scolastico non tiene conto delle specificità dei territori. «Chiediamo un moto di orgoglio della Giunta e del consiglio regionale e rimandare al mittente questi tagli devastanti per le scuole della nostra terra», aggiunge Giancarlo della Corte.

«Stop prove Invalsi»

Nicola Giua, maestro nella scuola elementare, dice di non essere contro la tecnologia, «ma fatta in questo modo diventa una digitalizzazione selvaggia, con lo sperpero dei fondi del Pnrr. Bambini e bambine devono imparare a scrivere con la matita e a leggere sui libri di carta». E poi: «Basta con le prove Invalsi, inutili e dannose».

Il reclutamento

A far storcere il naso ai Cobas anche la legge finanziaria del governo Meloni che «peggiorerebbe le attuali e future pensioni intaccando anche diritti acquisiti. Ecco perché è importante modificare la legge Fornero e la legge Dini che allungano a dismisura la vita lavorativa e prevedono pensioni miserabili per le prossime generazioni». I Cobas puntano il dito anche contro l’ultimo contratto nazionale del lavoro. «Prevede aumenti ridicoli rispetto all'inflazione e alla perdita del potere d'acquisto che abbiamo subito negli ultimi anni», evidenzia ancora Giua. «Siamo i meno pagati d’Europa, in Germania un maestro come me guadagna il doppio. Inoltre è ora di lavorare all'immissione in ruolo di tutti i precari con tre anni di servizio, bisogna per questo cambiare le norme sul reclutamento».

