Mobilitazione davanti al San Francesco 

Una sanità pubblica accessibile, equa e di qualità: requisiti base per rivendicare i quali, diritti fondamentali per il benessere e la qualità della vita di ognuno, sabato alle 10.30 le associazioni di Nuoro e provincia scenderanno in piazza per un sit-in davanti all'ospedale San Francesco.

La manifestazione è promossa dal Coordinamento dei comitati sardi per la Sanità pubblica e organizzata dal Comitato territoriale di Nuoro che include i gruppi: La voce dei nuoresi, Progetto per Nuoro, Svs viaggi per la salute e Vogliamo i medici di base a Oliena.

Sono già una ventina le adesioni all'evento da parte di comitati ed enti del terzo settore, ma sono invitati a partecipare anche i singoli cittadini, le associazioni, le organizzazioni territoriali e le amministrazioni comunali che hanno approvato o intendono approvare il documento sul tema a loro proposto dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica. L'obiettivo è quello di unirsi e rappresentare insieme al Comitato territoriale le criticità e le istanze del sistema sanitario locale. In tutta l'Isola i movimenti in difesa della sanità pubblica continuano a crescere, mettendo in evidenza carenze, insufficienze e criticità sempre più distanti dalle necessità dei sardi.

