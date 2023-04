Mobilitazione contro il cibo sintetico 

Ci sono anche quelle del presidente della Regione, Christian Solinas, e del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, tra le firme raccolte da Coldiretti Sardegna per la petizione contro il cibo sintetico. Una battaglia in corso in tutta l’Italia contro i prodotti creati in laboratorio e per la difesa del made in Italy, spiega l’associazione dei coltivatori, sostenuta anche dal presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. L’iniziativa promossa da Coldiretti ha già superato le cinquecentomila firme, molte delle quali sono arrivate dalla Sardegna.

Difeso il made in Italy

«La grande partecipazione alla raccolta di firme sta dimostrando quanto i prodotti di qualità e del Made in Italy, specie quelli a chilometro zero e della tradizione, siano i più apprezzati dai sardi e dagli italiani», commenta il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, che aggiunge: «Con l’azione messa in campo da Coldiretti sono stati già raggiunti importanti risultati, culminati con la presentazione di un disegno di legge del Governo. Sappiamo che non basta e per questo continueremo la mobilitazione nazionale a tutela dei cibi sani». Proprio su questo tema il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, aggiunge: «È necessario difendere i prodotti del nostro agroalimentare da aggressioni che arrivano da cibi tutt’altro che sicuri, come stanno confermando anche autorevoli studi scientifici. È importante per la salute di tutti, oltre che per la difesa del lavoro delle nostre aziende agropastorali, messo a rischio da azioni di poche multinazionali».

Alimenti non sicuri

Coldiretti richiama l’attenzione degli italiani e delle istituzioni anche sui rischi legati al cibo prodotto in laboratorio. «Un contributo alla chiarezza», sottolinea Coldiretti nazionale, «viene dal documento Fao/Oms “Aspetti della sicurezza alimentare del cibo a base cellulare”, che ha individuato ben 53 rischi potenziali, dalle allergie al tumore. Una mobilitazione che», conclude la Coldiretti, «ha il merito di aver acceso i riflettori su un business in mano a pochi ricchi e influenti nel mondo e fino ad ora tenuto nascosto, ma che può cambiare la vita delle persone e l’ambiente che ci circonda, con la positiva apertura di una discussione nel Paese e in Parlamento che rappresenta la casa della democrazia».