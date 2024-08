Mobilitazione a Carloforte e Portoscuso 

Anche il Sulcis Iglesiente si mobilita per firmare la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24 contro la speculazione energetica. A Carloforte il sindaco Stefano Rombi, con un post su Facebook, ha invitato i suoi concittadini a firmare. «È giusto e necessario firmare e le firme devono essere raccolte in gran numero e con spirito unitario, perché chi ci guarda, vale a dire i non sardi - ha detto il sindaco - sappia che la Sardegna si oppone ad una transizione che non tenga conto delle sue peculiarità paesaggistiche e culturali». Anche a Portoscuso i cittadini stanno firmando la proposta di iniziativa popolare contro la speculazione energetica. «È un tema sentito da tutti i sardi», dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori. «Firmare è importante, almeno per migliorare la normativa che in questo momento non prende in minima considerazione il territorio e le comunità locali. Il 19 agosto qui a Portoscuso, nel cortile dell’antica tonnara di Su Pranu, si svolgerà un incontro sul tema dell’eolico off shore». All’iniziativa parteciperanno i sindaci di Portoscuso e Carloforte Ignazio Atzori e Stefano Rombi, il presidente del comitato No speculazione energetica Carloforte Salvatore Obino, il portavoce del Comitato tecnico Sardegna sostenibile Rolando Marrocu e il responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Iglesias don Antonio Mura. Modererà l’incontro, con inizio alle 19,30, la giornalista Susanna Lavazza.

