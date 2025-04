Mobilità, via ai lavori della pista ciclabile 

Al via i lavori per il serpentone ciclabile che attraverserà Selargius. Piste a due corsie per le biciclette, ma non solo. Il mega progetto, finanziato con 2 milioni e mezzo di euro del Pnrr all’interno del piano integrato della Città metropolitana, prevede anche la riqualificazione dello spazio abbandonato fra via Primo Maggio e via Londra, davanti al liceo Pitagora, che rinascerà come piccolo parco all’ingresso della città. «Un intervento di rigenerazione urbana utile anche per l’area vasta», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

La mappa

Sei chilometri circa di percorsi ciclabili, oltre tre per senso di marcia, finalmente senza interruzioni e pericoli. Una lingua d’asfalto rosso a bordo strada da Is Pontis Paris sino alla fermata della metropolitana leggera di via delle Camelie, con corsie in due direzioni e la divisione dalla carreggiata per le auto: si parte da via Primo Maggio, a via Londra, lungo il passaggio pedonale di via della Resistenza, continuando nella pista esistente - che andrà allargata e riqualificata - sino a via Parigi. Poi dritti lungo via Allende, un tratto di via Segni e via della Libertà, tutto lo stradello intitolato a Chiara Lubich che costeggia il parco di San Lussorio, e via delle Camelie con tappa finale alla fermata della metro.L’obiettivo è incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città, ma anche verso i Comuni vicini. «Questo progetto spero possa servire per iniziare a cambiare le abitudini dei cittadini. Avere dei percorsi sicuri sono certo che invoglierà a usare di più la bici e meno l’automobile».

Mobilità sostenibile

Missione condivisa con la Fiab di Cagliari e altre associazioni dei ciclisti. «Li abbiamo incontrati per confrontarci e avere dei suggerimenti, il progetto nasce insieme a loro», spiega l’assessore, «perché non basta il lavoro di ingegneri e tecnici, servono gli spunti di chi ogni giorno si impegna per radicare valori e progetti di mobilità sostenibile».In questi giorni l’impresa che si è aggiudicata l’appalto sta allestendo l’area di cantiere nello spiazzo che costeggia via della Resistenza. Poi si procederà con i lavori veri e propri che partiranno dall’area abbandonata di via Londra, lì dove un tempo c’era un distributore di carburante dismesso da anni, e in via delle Camelie. «Gli altri step sono rimandati durante l’estate, quando le scuole saranno chiuse, per non creare caos e disagi agli studenti e alle loro famiglie», sottolinea Argiolas. Sullo sfondo c’è comunque un cronoprogramma da rispettare, lo stesso previsto per tutte le opere finanziate con fondi europei: opere concluse e collaudi completati entro la primavera del 2026.

