Mobilità urbana, oggi un incontro 

Servirà, l’incontro organizzato questo pomeriggio alle 15 nella Galleria Loi dalla Camera di Commercio a Nuoro con gli imprenditori, cui parteciperà anche il sindaco Andrea Soddu, per spegnere le polemiche sul Pums? Una domanda in attesa di risposta dopo il botta e risposta tra opposizione e maggioranza. Nella querelle entra anche Lisetta Bidoni che si dice «perplessa» dalla presa di posizione della giunta Soddu sulla campagna “NoPums”, promossa da un comitato civico. Una campagna che la Giunta ha definito «una ridicola campagna di disinformazione». La rappresentante di Progetto per Nuoro «ricorda che già nel corso del dibattito in Consiglio comunale erano emerse numerose riserve e perplessità sulla bozza del Piano urbano della mobilità sostenibile della giunta Soddu, in particolare sulla cornice di riferimento ferma al 2018 per Ztl-Apu, piste ciclabili, parcheggi e infrastrutture. Il Pums – ricorda Bidoni – non è un atto amministrativo ordinario, ma un piano strategico che ridisegna il sistema della mobilità urbana con obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e come tale interessa l’intera cittadinanza e tutti i portatori di interesse, i quali possono formulare osservazione e dare indicazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA