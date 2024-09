Mobilità  sostenibile su due ruote  

Una “pedalata” verso la mobilità sostenibile. All'ingresso nord della cittadina sarà realizzato un nuovo tratto di pista ciclabile. Sono stati aggiudicati i lavori per un percorso ciclopedonale in via Generale Tosciri. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 90 mila euro; per l'intervento sono necessari 67mila euro. A presentare l'offerta migliore è stata la ditta Sarda opere di Tortolì con un ribasso del 2 per cento. Il tracciato ciclo pedonale, secondo il progetto esecutivo, sorgerà in prossimità dalla rotatoria sul lato destro e su due corsie ciclabili fino all’incrocio a raso con via Olbia. Il percorso debitamente segnalato con segnaletica orizzontale e verticale per circa 150 metri sarà dotato di illuminazione a led e un manto bituminoso colorato. La sede ciclabile verrà ricavata intervenendo sulla strada e occupando gli spazi extra carreggiata che sono già di proprietà del Comune. Per questo motivo non sono previsti espropri. Il nuovo percorso rappresenterà il raccordo tra la pista ciclabile esistente di via Grazia Deledda, e quella che (si spera verrà presto realizzata da parte dell'Unione dei Comuni) collegherà Tortolì e Santa Maria Navarrese, passando per Girasole e Lotzorai. C'è un'altra novità per quanto riguarda gli sportivi amanti delle due ruote. È stata aggiudicata alla ditta Efisio Corgiolu, un'area di 8500 metri quadri a San Gemiliano, messa a bando dal Comune, per attività ciclistica, mini bike comprese, dove sarà realizzata una pista per pump track, percorribile con bici, rollerblade, monopattini.

