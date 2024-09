Mobilità sostenibile, sette giorni di eventi 

A Quartucciu, da domani e fino al 22 settembre, la mobilità sostenibile diventa protagonista. Il Comune aderisce alla Settimana della Mobilità Sostenibile, con un programma che punta a sensibilizzare i cittadini sul tema della «condivisione dello spazio pubblico». L'obiettivo? Ridisegnare le strade in ottica di sicurezza e inclusività, promuovendo spostamenti a piedi e in bicicletta.

Mercoledì 18 ottobre, i bambini inaugureranno l’iniziativa “pedibus”: un’allegra marcia verso la scuola, scortati dai vigili urbani e accompagnati dai genitori, attraversando parchi e strade in tutta sicurezza. Tra le iniziative più attese, spicca la pedalata del 19 settembre: alle 17 cittadini di tutte le età si riuniranno al parco Sergio Atzeni per un percorso in bicicletta che si concluderà al confine tra Quartucciu e Quartu, simboleggiando l’unione tra i due Comuni attraverso la condivisione di spazi verdi e progetti sostenibili, come il futuro parco Lineare del rio Is Cungiaus.

Non solo eventi, ma anche educazione stradale: le alunne e gli alunni delle scuole primarie parteciperanno a laboratori dedicati alla sicurezza, accompagnati da animatori e vigili, con un approccio ludico che mira a radicare il rispetto per la vita e l’ambiente.«Il tema della condivisione farà dunque da filo conduttore: condividiamo un’esperienza con amici e familiari, raggiungiamo spazi comuni con mezzi sostenibili, nel rispetto dell’ambiente. Diventiamo oggi protagonisti di un futuro migliore», ha detto l’assessore alla viabilità Cristian Mereu.

