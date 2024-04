Il Piano urbano della mobilità sostenibile sarà presentato oggi alle 16 al Museo in un incontro aperto alla cittadinanza. «Il PUMS – scrive il sindaco Nizzi in una nota – rappresenta lo strumento per “mettere a sistema” le azioni pianificatorie e politiche già avviate, integrandole, garantendo l’informazione e la partecipazione dei cittadini, dotandosi di strumenti di monitoraggio e valutazione che possano orientare e supportare le scelte future».

