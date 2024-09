Mobilità sostenibile, due appuntamenti 

Doppio appuntamento in città per la Settimana europea della mobilità sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre. Due le iniziative che l’assessorato alla Mobilità, con il supporto dell'Urbanistica e della Pubblica Istruzione, ha organizzato per promuovere soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Tutti in bici, a piedi, in monopattino, con un unico filo conduttore: “La condivisione degli spazi pubblici”. Anche quest’anno si conferma la collaborazione con Fiab: il 18 settembre, dalle 16,30 alle 20,30, spazio a “Pedaliamo verso il futuro”, con attività per sensibilizzare i genitori all’uso abituale della bicicletta per accompagnare i figli a scuola e per andare a lavoro. Il 19, dalle 16,30 alle 20, si raddoppia con “Condividiamo il futuro”: due cortei, che si muoveranno con sistemi di trasporto ecologici (biciclette e monopattini), partiranno dai centri di Quartu e Quartucciu per incontrarsi al confine dei due territori comunali.

RIPRODUZIONE RISERVATA