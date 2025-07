Mobilità sostenibile, approvato il piano 

Via libera al piano urbano della mobilità sostenibile. La riqualificazione di viale Colombo e, strettamente connesso, il completamento della circonvallazione urbana sono tra gli indirizzi di maggior rilievo per ridefinire il flusso di traffico cittadino, abbinati alle misure necessarie per incentivare la mobilità con nuove piste ciclabili e ulteriori interventi di mitigazione ambientale. Un progetto che si stima possa vedere la luce nell’arco di 10 anni.

«Siamo contenti per l’approvazione definitiva di questo Piano strategico decennale» ha detto l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori, «che dovrà essere monitorato anche per la messa in atto di tutti gli interventi ad hoc». Tra le formali osservazioni presentate solo una parte sono state approvate in Consiglio. Tra queste quelle delle Commissione consiliare competente presieduta da Stefano Busonera, che prevedono di traslare la ciclabile di via della Musica all'interno del Parco di Molentargius per liberare la carreggiata in un’ottica di futura pianificazione della circonvallazione, snellire la pista del Poetto, dove erano previsti due ingressi, liberare dal transito delle bici la rotonda via San Benedetto-via Fiume, preferendo il passaggio nella strada comunale retrostante i palazzi, e infine introdurre una nuova rotatoria in via Fiume all’altezza di via Generale Dalla Chiesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA