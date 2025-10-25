VaiOnline
Il convegno.
26 ottobre 2025 alle 00:34

Mobilità: «Si punti su metro sotterranea e funicolare» 

Ogni giorno in città arrivano 180 mila auto che si aggiungono ai veicoli già presenti. Numeri elevati che, secondo quando emerso nel convegno sulla mobilità sostenibile promosso ieri alla Mem dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, non vengono «governati».

«Possiamo dire», evidenzia il capogruppo Pierluigi Mannino, «che storicamente è mancato il coraggio di portare avanti alcune scelte, come il tunnel sotto la zona del porto, che avrebbero portato grandi benefici in uno snodo chiave per la città. E anche sul tema dei parcheggi le risposte che si vogliono dare oggi al problema sono poco più che un palliativo».

Durante la mattinata sono intervenuti anche il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin, l’ex presidente del Ctm, Giovanni Corona, Francesco Annunziata, ingegnere, Proto Tilocca, trasportista, Marco Mainas, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Renato Diana, delegato di Gioventù nazionale. «Anche la metro, che è di fatto un tram», ricorda Mannino, «oltre a bloccare la città con i cantieri, non risolverà nessuno dei problemi di mobilità, ma andrà a interferire con il trasporto su gomma creando ulteriori problemi». Le soluzioni a lungo termine? «Una vera rete di trasporto sotterranea e la funicolare».

