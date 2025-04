«Mobilità, Piano promosso con riserva» 

Eventuali integrazioni o correttivi arriveranno in un secondo momento, quando chiunque avrà la possibilità di presentare osservazioni alla proposta di delibera della Giunta Sanna. Sul Piano urbano della mobilità sostenibile e sul Piano del traffico, intanto, emergono le prime considerazioni dopo la presentazione in anteprima ai consiglieri comunali.

Maggioranza e opposizione convergono sull’utilità dei due strumenti di programmazione, ma anche sulla necessità di ulteriori approfondimenti.

Trasporto urbano

Su due aspetti in particolare focalizza la sua attenzione Antonio Iataese (Udc): «I movimenti del traffico, illustrati dai tecnici Leganet, ci suggeriscono che è indispensabile intavolare con la Regione un dialogo per elaborare un sistema di trasporti che colleghi in maniera più efficace la città con i comuni dell’area vasta». La seconda perplessità riguarda la possibilità, inserita nel Pums, di implementare i percorsi ciclabili esistenti con una fitta rete di nuovi tracciati. «Bene l’idea di un nuovo attraversamento sul fiume Tirso, mentre per quanto riguarda la fitta rete che attraverserebbe il centro cittadino, è un’ipotesi su cui sono abbastanza scettico - osserva Iatalese - l’impatto sulla viabilità sarebbe importante, soprattutto se sommato alla definitiva entrata in vigore della Ztl. Ci sono senza dubbio alcun aspetti da rivedere, senza prese di posizione ideologiche».

I rilievi

In attesa di poter esaminare con attenzione gli elaborati illustrati dai tecnici, la minoranza ha apprezzato l’apertura della Giunta che all’incontro in Provincia ha consentito anche la partecipazione del pubblico. «È uno strumento di programmazione importante, era la prima volta che se ne parlava, per questo chiediamo sempre maggiore condivisione - spiega Carla Della Volpe - Per quanto concerne la Ztl, se inserita in un ragionamento complessivo per la rivitalizzazione del centro storico ha senso, anche dal punto di vista culturale e artistico, altrimenti no». E poi, un dubbio, per il momento rimasto tale. «Abbiamo chiesto se i rilievi del traffico siano stati fatti con la piazza Manno chiusa o aperta e quali siano le intenzioni per il futuro, ma non abbiamo avuto risposte. Probabilmente non è ancora stata presa una decisione».

