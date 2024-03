Mobilità negata agli infermieri 

La Asl Ogliastra cerca otto infermieri, per un incarico a tempo determinato, tramite concorso. Ma di mobilità nessuna traccia. Eppure sono tanti gli ogliastrini tra Oss e infermieri che lavorano in altre Asl isolane e vorrebbero riavvicinarsi a casa. Ma la loro domanda è ferma in un cassetto nonostante abbiano richieste. I bandi per la mobilità mancano da anni.

Il paradosso

Per ora, qualche timido segnale di speranza lo stanno avendo le professioniste con figli. Sono riuscite a farsi riavvicinare. Eppure la Asl Ogliastra ha attivato una selezione per formare una graduatoria di infermiere per l’assunzione a tempo determinato “da utilizzare per le necessità aziendali, al fine di rispondere prontamente alle indifferibili esigenze correlate all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza”, cita la delibera dell’azienda. Jessica Contu, Oss di Lanusei, viaggia ogni giorno da Bari Sardo, dove vive al Brotzu di Cagliari. Ha 18 anni di esperienza e tanta gavetta sulle spalle. «Da cinque anni attendo di tornare in Ogliastra, dove vivo e ho famiglia e viaggio ogni giorno, anche per far quadrare i conti. Senza contare i rischi sulla sicurezza, può bastare un colpo di sonno. Come me anche altre colleghe. Le altre Asl hanno fatto la mobilità e ora ci ritroviamo a partecipare a un nuovo concorso, nonostante ne abbiamo già superato uno e abbiamo il contratto a tempo indeterminato. Vorremmo delle risposte una volta per tutte».

Interinali

E poi c’è il problema dei professionisti sanitari arruolati tramite agenzia interinale in attesa di stabilizzazione. Ci sono interinali da 2, 3 anni con pochi diritti e molte responsabilità. Sono lavoratori fantasma, loro che dovrebbero essere chiamati per poco tempo. La segretaria territoriale della Uil Fpl, Aurelia Orecchioni, osserva: «Il bando per la selezione andava fatto tanto tempo fa. La nostra azienda ha diverse figure assunte tramite agenzia interinale e da tanto tempo. È un provvedimento tardivo. Ci aspettavamo anche un bando di mobilità per far avvicinare i lavoratori ogliastrini e anche dei bandi di stabilizzazioni per le diverse figure del comparto. Naturalmente rispettando le regole e il fabbisogno aziendale, il cui dato è a dir poco fumoso».

