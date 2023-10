«Mobilità, la Asl rispetti la normativa» 

«La Asl Ogliastra rispetti le norme e attivi la mobilità. Curioso che non abbia bisogno di oss ma si serva di interinali. Sul punto deve intervenire l’assessore Carlo Doria». I sindacati non hanno mandato giù le dichiarazione sul tema del direttore generale. Andrea Marras chiudeva la porta alla mobilità per oss e infermieri. Ogliastrini che lavorano lontano da casa, macinano chilometri e intanto studiano per i concorsi, unico modo per avvicinarsi.

La richiesta

La segretaria regionale Usae, Beatrice Mura, ribadisce la necessità di bandire la mobilità, come predisposto dall’articolo 36 della legge regionale del 24 ottobre anche riguardo oss vincitori di concorso: «Ho scritto una nota ai vertici Ares e Asl e all'assessore alla sanità Doria in modo che possa sollecitare le aziende alla conclusione delle mobilità messe in atto dalle Asl e non ancora portate a termine per ragioni a noi sconosciute o non bandite proprio, come in Ogliastra. Dopo anni e anni di lavoro fuori dalle proprie abitazioni, gli oss meritano il ricongiungimento con i familiari, considerando un’età media alta». Le problematiche ogliastrine non lasciano indifferenti. «Il direttore – attacca Mura – dice che non è necessaria la mobilità ma si è già provveduto alla stabilizzazione di parecchi oss tramite agenzia interinale e di altri assunti tramite il contratto Covid. Perché la Asl Ogliastra non vuole attivare la mobilità?».

L'azienda

Infatti, il sindacato ha richiesto un incontro con Doria per sciogliere il nodo della questione. Il direttore generale si era già espresso nei giorni scorsi in maniera netta e contattato telefonicamente, rimanda alla risposta rilasciata in quell’occasione. «Gli oss sono in soprannumero (82), il personale si acquisisce tramite concorso e, al momento, non è prevista nessuna mobilità».

