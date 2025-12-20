Mobilità integrata, atenei al lavoro 

Una risposta innovativa allo sviluppo del territorio. Costruita sulla condivisione tra atenei e alcuni dei principali player dell’economia isolana. Il progetto sulla Mobilità sostenibile è volto al futuro. Tra i dieci finanziati dal Pnrr alla voce Ecosistemi e innovazione, tratta temi quali genomica, telemedicina, aerospazio, energia, finanza, turismo, biofarmacologia. Sono stati acquistati totem a messaggio variabile sui parcheggi e ci saranno anche quelli multilingue per i turisti e una App permette la fruizione anche dai non udenti con un ologramma che usa il linguaggio dei segni. I lavori sono stati avviati con tre milioni e mezzo di euro nella seconda metà del 2022 e si chiuderanno nei primi mesi del prossimo anno. «Parliamo di risorse e percorsi a supporto della ricerca accademica a livello nazionale con l’applicazione agli scali di ricerche di sistema avanzate. Questo - dice Gianfranco Fancello, responsabile scientifico del progetto - significa dare linee di sviluppo socioeconomico al territorio e creare connessioni a vantaggio del movimento turistico». Oltre a Fancello, sono coinvolti i docenti Italo Meloni, Francesco Piras e Mara Ladu (Cagliari), Tania Congiu e Comenale Pinto (Sassari).

RIPRODUZIONE RISERVATA