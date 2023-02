Mobilità in deroga: in 400 attendono di ricevere l’assegno 

Quattrocento ex operai delle aree di crisi complessa di Portovesme e Porto Torres non hanno ancora ricevuto la mobilià in deroga e non sanno quando potranno ricevere l’assegno Inps. La copertura 2022 si è interrotta a dicembre, sulla carta il provvedimento è stato rinnovato anche per il 2023 ma ancora non si hanno notizie di quando arriverà la mobilità.

Un silenzio che comincia a preoccupare gli ex lavoratori, abituati a lunghe attese. Tra i percettori della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa ci sono anche gli ex Alcoa di Portovesme. «Purtroppo quattrocento famiglie sono alla disperazione, sappiamo che c’è la copertura ma i soldi impiegano sempre molto tempo prima di arrivare a destinazione - dice Bruno Usai, della Fiom Cgil - e nel frattempo per molti operai è davvero difficile far fronte alle esigenze di tutti i giorni>. L’anno scorso il pagamento è avvenuto tra maggio e giugno, altri anni ancora a settembre. Tempi molto lunghi, con disagi immaginabili per i lavoratori e le loro famiglie che per mesi non possono contare neanche sul sussidio minimo garantito dalla mobilità. Oltre ai tempi lunghi, l’altra questione rimasta in sospeso è quella degli importi: dopo una serie di deroghe l’ammontare della mobilità oscilla tra i 450 e i 500 euro, a seconda dell’età del lavoratore. Nonostante i diversi tentativi di modificare la norma per adeguare gli importi dell’ammortizzatore sociale, la situazione si riproporrà identica nel 2023.

Intanto gli ex lavoratori Alcoa attendono di poter riprendere a lavorare nella fabbrica di alluminio di Portovesme, ora di proprietà della Sider Alloys. «Tanti operai attendono di poter ricominciare a lavorare in fabbrica - dice Usai - dopo aver fatto i corsi di formazione, l’obiettivo rimane sempre quello di essere richiamati a lavoro». Per il momento, in attesa che entrino nel vivo i lavori di revamping nello stabilimento di Portovesme, gli ex operai Alcoa devono fare i conti con la mobilità in deroga per le aree di crisi complessa, auspicando tempi più rapidi e importi più alti per l’assegno Inps.

