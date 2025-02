Mobilità in centro, boom del car sharing 

I numeri sono positivi, ma il car sharing senza il contributo pubblico non riesce a sostenersi. Un concetto che vale anche per la Playcar, la società che gestisce il servizio nel capoluogo. Non è solo un problema economico, la possibilità che consente a qualsiasi automobilista di usare un’auto in condivisione ha necessità di una regia, di un coordinamento con gli altri mezzi coinvolti nel trasporto pubblico perché rappresenta uno dei pilastri della mobilità sostenibile del futuro.

In strada

I vantaggi del car sharing sono indiscutibili: niente rate, bollo, gomme, revisioni, tagliandi e benzina, accesso libero nelle Ztl e parcheggi blu gratuiti. Si paga solo se utilizza l’auto, contribuendo, oltretutto, a decongestionare il traffico. Partiti con dieci auto dieci anni fa, Playcar conta oggi su una flotta di circa 120 auto e di 60 punti di prelievo. Un servizio che piace ai cagliaritani, tanto che in oltre 20.000 hanno deciso di abbonarsi. «Siamo in crescita, abbiamo in programma l’acquisto di altri veicoli perché siamo saturi», afferma Fabio Mereu, uno dei soci fondatori». Auto di tutte le marche e tipologie. «Stiamo puntando su piccole auto elettriche Bev (Battery electric vehicle) a due posti e abbiamo raggiunto l’accordo con Enel way per le ricariche elettriche in tutta la Sardegna – aggiunge Mereu - ma contiamo anche di incrementare la disponibilità dei furgoni, molto richiesti per piccoli spostamenti, e veicoli che offrano la possibilità di trasporto ai disabili in carrozzina: stiamo costruendo una flotta flessibile».

I conti

Le società di car sharing, come quelle di trasporto pubblico, non riescono a coprire i costi con le entrate. «Il tema economico è fondamentale e bisogna allargare l’orizzonte alla Città Metropolitana», precisa il fondatore di Playcar. «I nostri bilanci, al contrario di altre società del settore, sono in pareggio. Riusciamo a coprire il gap tra costi e ricavi, fornendo il nostro software a numerose aziende, riuscendo così a produrre utili che compensano le perdite». Per Mereu ora è quantomai necessaria un’integrazione tra pubblico e privato. «Ci sono città come Bologna che hanno messo a disposizione fondi destinati ai cittadini e alla mobilità sostenibile integrata. Un esempio su tutti, il rimborso di 10 euro sulla tariffa per chi ha l’abbonamento per gli autobus del trasporto pubblico e utilizza il car sharing. Un’ottima iniziativa che ha fatto rinunciare all’uso dell’auto privata e fatto aumentare gli incassi della società Tper».

I costi

A Roma e Milano per utilizzare il car sharing non è necessario abbonarsi, da noi sì. Siamo tra i più cari d’Italia? «No – risponde Mereu – anzi, rispetto alla media abbiamo le tariffe più basse del Paese. Per andare dal centro città all’aeroporto di Elmas si spendono 4 euro per il noleggio più 5 euro per il parcheggio nell’area di fronte agli arrivi».

