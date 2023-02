Mobilità, il piano dimenticato 

Che fine ha fatto il processo partecipativo dei cittadini sul Piano urbanistico di mobilità sostenibile? Il Pums è una sorta di piano regolatore della viabilità urbana, che tiene conto di tutto: dal traffico, ai parcheggi, all’incidenza degli incidenti nelle singole strade. A interrogarsi sul Pums, è la segreteria cittadina di Italia in Comune che sottolinea come «dell’iniziale stesura del piano», ormai vecchia di tre anni, non se ne è più parlato eppure «la città ha subito diverse modifiche alla viabilità stradale, come per esempio la pista ciclabile e l’eliminazione di diverse aree di sosta». Ma Andrea Soddu è certo: «Non è cambiato nulla, è un piano pluriennale finito nel 2021 che tiene già conto delle evoluzioni, lunedì arriverà in commissione».

Senza pista ciclabile

Il dibattito sul Pums, stilato prima del Covid, si alimenta proprio perché lunedì approderà in commissione Programmazione e viabilità presieduta da Maria Boi. La seduta sarà aperta a cittadini, associazioni e portatori di interessi. Il progetto, secondo Italia in Comune, rischia di essere obsoleto, perché non fotografa quello che è accaduto dal gennaio di tre anni fa a oggi. Come ad esempio una pista ciclabile che non era stata realizzata ma solo prevista, e che doveva passare all’interno del parco dello Zonchello e invece è stata realizzata su viale Repubblica. E ancora, teneva conto di un parcheggio che difficilmente si farà nel parco, o di una zona con parcheggi di scambio, o di parcheggi a pagamento a ridosso del centro commerciale. Italia in Comune ricorda che dopo la presentazione «non si è poi attivato il necessario processo partecipativo con i cittadini considerando che dal momento dell’iniziale stesura, la città ha subito diverse modifiche alla viabilità stradale, come la pista ciclabile e l’eliminazione di aree di sosta». Pums era tra gli argomenti del documento consegnato al sindaco a firma dell'Intergruppo.

Occasione unica.

Ma il sindaco Andrea Soddu guarda il bicchiere mezzo pieno: «Da allora non è cambiato nulla, il piano è pluriennale ed è stato finito nel 2021. La pista ciclabile? Ne tiene già conto compresa quella che sorgerà al monte, non c’è nella cartografia perché non era realizzata. Ma è ben studiato e proietta nella città uno strumento programmatorio che va aggiornato ogni due o tre anni. Col Pums significa puntare alla mobilità che metta al centro la persona, il pedone, sostenibilità e sicurezza. Strumento programmatorio che richiede investimenti, pensato nel Piano delle periferie. È un piano fatto con studi statistici, sul traffico, sulle direttrici, sui trasporti pubblici. Una fotografia e una proiezione per il futuro».