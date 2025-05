Mobilità, il noleggio non cresce 

Solo le auto in crescita, i monopattini a fatica, le biciclette invece completamente sparite. In futuro, anche scooter elettrici e altri mezzi sostenibili. Come sta la mobilità sostenibile in città, attraverso l’utilizzo dei mezzi in condivisione? «Abbiamo ancora strada da fare», risponde l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis. «Molto è stato fatto negli ultimi quindici anni ma certo ci sono alcune che vanno sistemate. Come il servizio di bike sharing, per esempio», aggiunge.

Le bici a noleggio

Il segno tangibile di un servizio di sharing “zoppo” è proprio il bike sharing. Le tracce di una delle grandi promesse della mobilità sostenibile vedono ancora in una quarantina di postazioni in città, all’angolo di marciapiedi e accanto alle fermate dell’autobus, ora abbandonate. Arrivato nel 2017 con le prime dieci postazioni, cresciute fino a oltre 40 un anno fa grazie a un investimento di oltre 300mila euro, era nato Cabubi (acronimo quasi esotico di Cagliari in bus e in bici) una idea brillante che rendeva la città a portata di “mobilità dolce”. Subito, centinaia di utenti iscritti al servizio, le nuove due ruote a “flusso libero” (70 sarebbero dovute essere quelle a pedalata assistita) avrebbero dovuto invadere la vie della città e conquistare i gusti dei cagliaritani con quel senso di libertà assoluta regalato dalla possibilità di spostarsi senza le ansie del traffico e parcheggiare i mezzi un po’ ovunque. Invece è tutto fermo da due anni. Dopo la fine della concessione il Comune ha pubblicato il nuovo bando al quale, però, ha partecipato solo una società (segno che il servizio di micromobilità non è così appetibile per chi lo gestisce) che però non aveva tutti i requisiti necessari. E così, da quel momento siamo ancora così: senza bike sharing. «Stiamo ragionando sulla nuova gara, rendendola appetibile con l’inserimento di altri servizi», l’idea potrebbero essere gli scooter elettrici, spiega l’assessore Marcialis

Il boom

Cresce invece l’uso del car sharing. Cagliari, infatti, è un po’ “capitale” dell’auto a noleggio, libera di entrare a tutte le ore nelle zone di traffico limitato, di parcheggiare ovunque nelle strisce blu gratuitamente. Il servizio che viene gestito (fin dall’origine) da Playcar continua a crescere: da più di un anno il parco auto è arricchito di veicoli elettrici (attualmente lo è il 30% ma la flotta elettrica continua a crescere grazie all’installazione delle colonnine Enel). I numeri: la flotta è di circa 120 auto e 60 sono i punti di prelievo. Un servizio che piace ai cagliaritani, tanto che oltre 20.000 hanno deciso di abbonarsi. Resta ancora congelato il servizio di free floating, pensato per brevi spostamenti, che permette di lasciare l’auto in qualsiasi parcheggio (esclusi quelli gialli e quelli blu). «Abbiamo rinnovato il parco auto», spiega Fabio Mereu, “papà” di Playcar. «A breve il servizio ripartirà».

Il rilancio

Dopo un lungo periodo, i cagliaritani stanno riscoprendo i monopattini: da poco più di un mese, accanto allo storico operatore Freedom, che ha lanciato prima di tutti il servizio, a gestire il noleggio delle “tavolette elettriche” è anche Dott che con 250 monopattini raddoppia l’offerta in città. «Stiamo ripartendo», spiega Andrea Ranieri, titolare di Freedom. «Con l’arrivo della bella stagione e dei turisti, il servizio decollerà», aggiunge.

Insomma, auto, monopattini, più avanti gli scooter, prima o poi le bici, in futuro anche la metropolitana. Senza trascurare bus e taxi: tutto per convincere sempre più cagliaritani a lasciare l’auto privata in garage. «L’amministrazione è prima linea per incentivare la mobilità sostenibile», dice l’assessore Marcialis. «Dobbiamo implementare le infrastrutture, per esempio migliorando i collegamenti delle ciclabili, continuare a lavorare sull’abbattimento delle isole di calore», perché anche la pedonalità è un “asset” determinate della mobilità sostenibile, «rendendo così la città più vivibile e sicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA