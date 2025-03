Mobilità green, un milione in arrivo 

Un milione di euro per la crescita della mobilità sostenibile. È il bottino che porta a casa l'Unione dei Comuni d'Ogliastra per promuovere i servizi legati alla mobilità green tra i comuni associati: Bari Sardo, Cardedu, Loceri, Ilbono, Lanusei, Elini a cui si aggiunge in partnership Arzana. L'Unione è infatti risultata beneficiaria di un finanziamento dal fondo per lo sviluppo delle montagne con un progetto innovativo che promuove accessibilità e mira a rendere più fruibili anche le parti più lontane del territorio collegando mare e montagna col tramite del trasporto pubblico in ottica sostenibile.

Gli acquisti

Un pulmino elettrico da 20 posti (200 mila euro), pensiline smart (300 mila) che saranno installate nei vari comuni, autonome dal punto di vista energetico (alimentate con pannelli fotovoltaici) e dotate di accessori che le rendono smart, come le porte Usb per la ricarica di smartphone, hot-spot wi-fi, luci a Led, e un pannello per poster con programma delle corse degli autobus. Il finanziamento prevede l'acquisto inoltre di 59 bici elettriche che saranno suddivise per comune. E ancora stazioni di ricarica per auto, 18 colonnine per ricarica delle bici elettriche con set di attrezzi per la manutenzione. Il progetto finanziato all'Unione dei comuni, unica che porta a casa questa cifra, si integra con le disposizioni dell'Agenda 2030 fine di promuovere un programma d’azione unitario teso ad incentivare la crescita economica, inclusiva e sostenibile.

Connessi

Facendo squadra si portano a casa i risultati, ed è il messaggio che da sempre pronta avanti il sindaco di Bari Sardo, che è anche presidente dell'Unione, Ivan Mameli: «Siamo soddisfatti per il raggiungimento di questo importante risultato. È un progetto che migliorerà la connessione tra i paesi coinvolti sull'esempio della realtà inaugurata due anni fa tra Bari Sardo e Cardedu». Mameli si riferisce al Tpl, finanziato sempre come Unione dei Comuni, con pulmini che collegano i due paesi e la parte litoranea. Con questo ulteriore finanziamento si andrà a garantire connettività allargando il perimetro e utilizzando altri mezzi. «Sono azioni concrete che mirano al miglioramento della qualità della vita dei nostri comuni – conclude Mameli – L'Unione è una bella realtà fatta da amministratori lungimiranti ma anche da una struttura organizzativa di altissimo livello», conclude.

