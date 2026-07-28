Mobilità green, 20 bici elettriche per Capo Caccia 

Lasciare l'auto a Casa Gioiosa per raggiungere Capo Caccia in bicicletta elettrica. L'Amministrazione ha deciso di estendere il servizio di bike sharing all'interno del Parco naturale regionale di Porto Conte, dove da ieri ha debuttato il nuovo collegamento pensato per alleggerire il traffico veicolare in una delle aree di maggior pregio ambientale del territorio. «Il servizio in città sta dando risultati molto positivi e i numeri del primo anno di attività lo dimostrano», ha spiegato l'assessore alla Mobilità Roberto Corbia. «Da luglio dello scorso anno a oggi - ha aggiunto - sono stati percorsi oltre 60 mila chilometri, segno che cittadini e visitatori stanno scegliendo sempre più forme di mobilità sostenibile».

Per rafforzare il servizio nei mesi estivi la flotta è stata raddoppiata con l'arrivo di 50 nuove biciclette elettriche, 20 delle quali saranno dedicate al percorso tra Casa Gioiosa e Capo Caccia, dove si apre l’ingresso per la Grotta di Nettuno. Novità anche per i residenti di Alghero, che potranno usufruire di un abbonamento mensile agevolato a 9,99 euro. L’assessore ha fatto sapere inoltre che anche i monopattini elettrici da noleggio sono stati adeguati alle nuove norme con targhe identificative e copertura assicurativa.

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