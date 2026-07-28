VaiOnline
Alghero.
29 luglio 2026 alle 00:44

Mobilità green, 20 bici elettriche per Capo Caccia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lasciare l'auto a Casa Gioiosa per raggiungere Capo Caccia in bicicletta elettrica. L'Amministrazione ha deciso di estendere il servizio di bike sharing all'interno del Parco naturale regionale di Porto Conte, dove da ieri ha debuttato il nuovo collegamento pensato per alleggerire il traffico veicolare in una delle aree di maggior pregio ambientale del territorio. «Il servizio in città sta dando risultati molto positivi e i numeri del primo anno di attività lo dimostrano», ha spiegato l'assessore alla Mobilità Roberto Corbia. «Da luglio dello scorso anno a oggi - ha aggiunto - sono stati percorsi oltre 60 mila chilometri, segno che cittadini e visitatori stanno scegliendo sempre più forme di mobilità sostenibile».

Per rafforzare il servizio nei mesi estivi la flotta è stata raddoppiata con l'arrivo di 50 nuove biciclette elettriche, 20 delle quali saranno dedicate al percorso tra Casa Gioiosa e Capo Caccia, dove si apre l’ingresso per la Grotta di Nettuno. Novità anche per i residenti di Alghero, che potranno usufruire di un abbonamento mensile agevolato a 9,99 euro. L’assessore ha fatto sapere inoltre che anche i monopattini elettrici da noleggio sono stati adeguati alle nuove norme con targhe identificative e copertura assicurativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Un medico di Sorgono: «Turni insostenibili, sicurezza non garantita»

Pronto soccorso in tilt, disagi anche per i turisti

Le Guardie sono solo una ventina in tutta l’Isola Pinna Parpaglia: «Come se fossimo a Ferragosto» 
Cristina Cossu
Regione

«Siamo la chiave per battere la destra»

Alessandro Onorato domani a Cagliari per presentare “Progetto civico Italia” 
Roberto Murgia
Il reportage

La cassaforte dei lingotti d’oro e d’argento

Dal piombo ai metalli preziosi: cento operai al lavoro e un caveau blindatissimo 
Gigi Pittau
Trasporti

Aeroporto, scoppia la battaglia dei taxi

A Cagliari gli autisti dell’hinterland esclusi nonostante le code infinite 
Federica Lai
Governo

Tajani apre al programma Safe, è polemica

«Prenotati» poco meno di 15 miliardi di euro in prestito per gli armamenti 